Fortuna de Elon Musk salta mais de US$ 11 bilhões em um dia , afirma Revista Forbes

O aumento levou o bilionário a um patrimônio estimado em US$ 249,4 bilhões — o equivalente a mais de R$ 1 trilhão, na cotação desta segunda-feira —, e o colocou quase US$ 20 bilhões à frente de Bernard Arnault, presidente-executivo do grupo de artigos de luxo LVMH e que ocupa a segunda posição na lista de bilionários da Forbes, com uma fortuna estimada de US$ 229,7 bilhões.

Os ganhos de Musk nesta segunda-feira vêm após a Tesla informar que entregou 466 mil veículos nos três meses encerrados em junho — número 4,7% maior do que a média esperada por analistas da Refinitiv, de 445 mil carros, segundo a Reuters.