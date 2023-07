Primeira das 4 superluas de 2023 acontece nesta segunda-feira ( 03 ); saiba como ver

Se você é apaixonado pelos fenômenos astronômicos, se prepare, porque nesta segunda-feira, 3, acontece e primaria das quatro superluas previstas para 2023. Conhecida como Superlua de Cervos, leva esse nome porque, segundo informações da Nasa, coincide com o nascimento dos novos chifres dos cervos macho. Ela está prevista para começar a acontecer por volta das 18 horas, contudo, será possível aproveitar durante toda a noite até o amanhecer, sem que seja necessário o uso de algum equipamento especial, pois é visível a olho nu. Mas o melhor horário para apreciar esse fenômeno é exatamente no primeiro horário porque, devido aos referenciais terrestres, ela parece ainda maior e apresentará variações de tonalidades. A Superlua de Cervo acontece quando a Lua cheia está a 90% do perigue – maior aproximação da Terra -, o que faz com que ela aparenta estar 7% maior e seja mais brilhante do que essa fase costuma ser. Anualmente, é normal que tenha 12 luas cheias, porém, neste ano serão 13 desses eventos lunares. De acordo com o The Old Farmer’s Almanac, haverá duas superluas em agosto, uma no dia 1º e outra no dia 30, que será a Lua Azul, e a última acontecerá em 29 de setembro. Na Europa, a Superlua de Cervos também é conhecida como Lua de Feno, porque coincide com a época da produção de feno.

Fonte:Jovem Pan