Motocicleta roubada é vendida por R$ 550 a adolescente de dezesseis anos no Bujari

Motocicletas comuns com pouco tempo de uso vêm sendo produto de roubo ou furto e sendo vendidas a baixo preço no município do Bujari. Os veículos, que podem custar até R$ 15 mil, estão sendo comercializados entre R$ 500 e R$1.500. A comprovação foi feita na tarde dessa segunda-feira, 6, na zona rural do município, quando policiais militares apreenderam um adolescente de 16 anos com uma motocicleta 150 cilindradas, a qual havia comprado por R$550, em duas parcelas.

Tanto o adolescente quanto o veículo foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil da cidade. Os militares faziam patrulhamento na zona rural do município, visando combater principalmente o porte ilegal de armas, tráfico de drogas, furtos e roubos, quando optaram por fazer a verificação da documentação de uma motocicleta estacionada numa fazenda, quando descobriram que o veículo era roubado.

Um adolescente de 16 anos se apresentou como sendo o proprietário do veículo. Em conversa com os policiais militares, disse que havia comprado a motocicleta com dinheiro ganho à custa de sacrifício. Diante do crime de receptação qualificada, o menor infrator foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram tomadas as providências cabíveis. De acordo com os agentes de segurança, esse tipo de situação é comum na região, especialmente na zona rural.