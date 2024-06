Bocalom acusa opositores de vandalismo em placas de sinalização: “inveja mata”

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), expressou indignação nas redes sociais com relação ao vandalismo de placas de sinalização. As placas, parte do projeto Ramais da Dignidade, foram danificadas nos ramais do Barro Alto e Água Preta, segundo o prefeito, por indivíduos simpatizantes de administrações passadas.

Bocalom sugere que os atos de destruição são motivados por oposição à sua gestão. “Durante uma inspeção no ramal do Barro Alto, constatei, com tristeza, o vandalismo em nossas placas. Suspeita-se que os responsáveis sejam aqueles contrários aos avanços aqui, possivelmente os mesmos que detiveram o poder anteriormente e nada fizeram. Aparentemente, movidos por inveja, eles recorrem a tais atos destrutivos,” declarou Bocalom.

No caso específico do ramal da Água Preta, o prefeito esclareceu que as placas danificadas são essenciais não apenas para indicar o trabalho da prefeitura, mas também para a sinalização do local. “São os mesmos invejosos. As placas têm a função de demonstrar que é a prefeitura que está em ação, além de servirem como sinalização. Chega! Pare de fazer isso. A inveja mata; isso não pode continuar, não podemos trabalhar dessa maneira,” lamentou o prefeito.

Veja o vídeo: