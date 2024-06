Justiça mantém prisão preventiva de casal acusado de homicídio

A 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar decidiu manter a prisão preventiva de um casal acusado de homicídio em Rio Branco. Os réus, identificados apenas pelas iniciais L.C.P. e P.P., são acusados pelo assassinato de R.N.S., ocorrido em 3 de setembro do último ano, na região do Aeroporto Velho.

Conforme relatado pela Delegacia de Homicídios da Polícia Civil, a vítima foi morta a golpes de faca. O juiz responsável pelo caso, ao revisar as evidências apresentadas, concluiu que não surgiram novos fatos que justificassem a alteração da medida cautelar anteriormente imposta.

Com base nessa avaliação, a prisão preventiva foi mantida, com a previsão de que a situação dos acusados seja reexaminada dentro de um período de 90 dias.