Após repercussão negativa, secretário de Bocalom decide retirar entulho irregularmente

Após a repercussão negativa nas redes sociais, o subsecretário de Educação de Rio Branco, pastor Paulo Machado, que foi flagrado por moradores enquanto descartava entulho no Loteamento Farhat, no Segundo Distrito da capital acreana, se manifestou nas redes sociais afirmando que já retirou o material jogado na área ainda no sábado, 1°.

Machado afirmou que a situação foi divulgada de maneira leviana para denegrir sua imagem como pastor e gestor. “Exploraram esse fato que considero insignificante, embora não seja o lugar correto para esse tipo de descarte, mas usaram essa figura de modo leviano para denegrir nosso ministério e nossa gestão na prefeitura”, disse.

O pastor ainda mostrou o entorno da área, onde vários lixos foram jogados, e garantiu que fará a retirada dos demais entulhos descartados pelos moradores. Para isso, ele contratou uma máquina e uma caçamba para limpar a área. “Para compensar o descarte. Diante disso, quero pedir desculpas à comunidade, porque levianamente tentaram manchar meu ministério”, ressaltou, mostrando ao fim do vídeo a área limpa.

Veja o vídeo: