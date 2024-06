Rio Branco teve apenas 47% da média de chuva para o mês de maio

Esse mês de maio de 2024 registrou apenas 47,0mm de chuva, ou seja, 47,6% da média mensal. A informação é do portal O Tempo Aqui, do pesquisador Davi Friale.

Ainda de acordo com o pesquisador, as menores temperaturas do ano, até o momento, foram registradas também em maio na capital acreana, com 13,1°C, e 11,8ºC em Epitaciolândia.

No Acre, ocorreram três incursões de ar polar no último mês, provocando três friagens típicas. No dia 28, foi registrada, também, a tarde mais fria do ano, até o momento, com máxima de apenas 18,9°C.

A menor umidade relativa do ar no Acre, em maio, foi 48%, registrada em Feijó, no último dia 31.

CHUVAS EM RIO BRANCO

Maior acumulado, em 24h, no mês: 38,0mm (EA), no dia 24.

Maior acumulado em 24h, no ano: 89,0mm (EA), no dia 3 de janeiro.

TOTAL DE CHUVA ACUMULADA NO MÊS DE MAIO, EM RIO BRANCO:

Estação automática: 47,0mm (47,6% da média mensal).

Agência Nacional de Águas: 32,2mm.

Aeroporto: 6,6mm.

Média de maio (período de 1991 a 2020): 98,7mm.