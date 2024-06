Inadimplência sobe 0,27% e mantém 43,93% dos acreanos endividados

O Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas do mês de abril mostra que a inadimplência no Acre ainda afeta 43,93% da população adulta e aumento de 0,27% em relação à taxa de março. Há tempos o Acre saiu do ranking dos piores, mas está em 14⁠º quando o assunto é número de pessoas endividadas.

O Mapa da Inadimplência é uma plataforma da Serasa Experian, agência especializada em recuperação de crédito. A inadimplência no Brasil cresceu pelo terceiro mês consecutivo. O aumento é de 0,72% em relação ao mês anterior, que corresponde a um acréscimo de 524 mil no número de consumidores inadimplentes. Ao todo, são 73,42 milhões de brasileiros em situação de inadimplência.

Os brasileiros com idades entre 41 e 60 anos representam a maior fatia da população com nome restrito, com 35,1%. Na sequência estão as faixas etárias de 26 a 40 anos (34,0%), acima de 60 anos (18,9%) e os jovens entre 18 e 25 anos (11,9%).

O valor médio de cada acordo realizado em janeiro no Serasa Limpa Nome, plataforma de renegociação de dívidas da Serasa, foi de R$ 727,30. No total, foram somados mais de R$ 8,69 bilhões em descontos concedidos no mês.

Outras 550 milhões de ofertas continuam disponíveis para negociação no Serasa Limpa Nome. No total, são mais de R$814 bilhões em ofertas disponíveis.

Baixe aqui o Mapa da Inadimplência e saiba mais sobre-endividamento da população:

https://cdn.builder.io/o/assets%2Fb212bb18f00a40869a6cd42f77cbeefc%2F283748a71c6349879fadb38c1d4f12bb?alt=media&token=0976e68d-c8f4-4cd3-8180-a5c740a1bf91&apiKey=b212bb18f00a40869a6cd42f77cbeefc