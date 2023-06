Suspeito de matar mototaxista em Brasileia se entrega à polícia por medo de vingança

Uma guarnição do 2º Batalhão da Polícia Militar prendeu nessa segunda-feira, 5, escondido numa residência de parentes na periferia da capital acreana, o desempregado Jeferson Pontes Pinheiro, de 25 anos. Foi ele quem na noite de sexta-feira (2), no Ramal Santa Inês, zona rural de Brasiléia, na fronteira com a Bolívia, teria degolado o mototaxista José Gonçalves Cabral, o “Seu Trinta”, de 65 anos.

O corpo da vítima foi encontrado por moradores da região, também conhecida como Ramal do Polo. O criminoso que se entregou pacificamente disse que estava sendo ameaçado por membros de facções e que por isso procurou a polícia para se entregar.

Ele negou que tivesse matado o mototaxista para roubar seus pertences, e que a motivação para o crime seria um desentendimento ocorrido entre ambos há algum tempo durante uma festa. A Polícia Civil de Brasiléia afirma ter sido um latrocínio (assalto seguido de morte), já que o mesmo roubou a moto, celular e dinheiro da vítima.