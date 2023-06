Cuiabá e Botafogo entram em campo nesta quinta-feira, às 20h, na Arena Pantanal

António Oliveira está em Portugal para concluir curso de treinadores da UEFA e não comanda o Cuiabá diante do Botafogo. No time, os retornos ficam por conta do zagueiro Marllon, do volante Raniele, após cumprirem suspensão, do atacante Jonathan Cafú, que não jogou contra do Corinthians por questão contratual, e do lateral-esquerdo PK, recuperado de dores no joelho.