Grêmio vira sobre o América-MG e volta ao G-4 do Brasileirão

Com mudanças no intervalo e um a mais em campo, o Grêmio voltou esboçando pressão no América, explorando o lado esquerdo de ataque. Aos 13, Reinaldo assustou o gol adversário ao bater de perna direita muito perto do canto esquerdo de Cavichioli. O lateral participou diretamente da virada, aos 15, ao cruzar na cabeça de Villasanti, que encobriu o goleiro. O “king” seguiu como protagonista. Aos 21, também teve chance de ampliar, em outro chute de direita, com desvio, para intervenção de Cavichioli. Dois minutos depois, o camisa 22 serviu Suárez, que bateu firme de canhota para anotar o terceiro do Grêmio. Reinaldo tentou novamente aos 26, para outra defesa do goleiro do Coelho. Luisito quase marcou seu segundo gol ao limpar o marcador e carimbar a trave, aos 31.