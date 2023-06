Goiás vence o Vasco por 1 a 0 em jogo do Campeonato Brasileiro

Depois de um primeiro tempo em que praticamente só o Vasco jogou, o Goiás passou a sair mais depois do intervalo para equilibrar as iniciativas. Para ajudar, Barbieri fez mudanças ruins em sua equipe, que permitiram que o Esmeraldino controlasse o meio-campo e assumisse o controle do jogo timidamente. Até que, aos 27 do segundo tempo, Morelli arriscou um chute rasteiro de fora da área no canto, que Léo Jardim aceitou. À frente no placar, Armando Evangelista recuou sua equipe em uma retranca bem fechada, que só permitiu ao time da casa circular ao redor da área e insistir em “chuveirinhos” improdutivos. Assim, a equipe do Goiás conseguiu uma vitória importantíssima fora de casa em busca de sair da zona de rebaixamento.

Com o resultado, o Goiás permanece na 17ª posição, mas diminui a diferença para o primeiro time fora da degola. Enquanto, o Vasco permanece em penúltimo lugar.

Próximos compromissos

Na próxima rodada, o Goiás vai a Bragança Paulista, domingo, para enfrentar o Bragantino.

O Vasco busca a recuperação na segunda-feira, diante do Cuiabá, na Arena Pantanal.