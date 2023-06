Internacional visita o Coritiba nesta quinta-feira às 20h (de Brasília) no Couto Pereira

O Inter volta do período sem jogos com a esperança de apresentar uma melhora na parte física depois dos 11 dias. O Colorado está invicto há seis jogos, com quatro vitórias e dois empates. Destas, três partidas são pelo Brasileirão. Na 11ª colocação, os gaúchos têm 14 pontos e tentam se aproximar do pelotão da frente da competição.