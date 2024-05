Mike Tyson detalha jejum de sexo e maconha antes de luta de boxe contra Jake Paul

Abstinência ainda mais longa

No entanto, em outra entrevista, agora à revista “Forbes Life”, em 20 de abril, Tyson afirmou que sua dieta de abstinência é ainda mais longa: “Eu não fico chapado ou faço sexo há seis semanas, provavelmente”.

“Estou vivendo a minha vida de forma disciplinada agora, então vou ter que lutar disciplinado agora”, acrescentou.

A maconha aparece na lista de substâncias proibidas do Departamento de Licenciamento e Regulamentação de Texas (TDLR, na sigla original). O TDLR regula os esportes de luta no estado.

A CNN procurou Mike Tyson para comentar esta matéria.

Luta entre Tyson e Paul será um evento oficial de boxe

Nesta segunda-feira (29), o TDLR afirmou à CNN que aprovou que a luta entre Tyson e Paul seja um evento oficial com certas isenções, o que significa que a luta durará oito rounds, com dois minutos por round e ambos os boxeadores usarão luvas de 14 onças.

“Iron Mike”, como Tyson é conhecido, lutou profissionalmente pela última vez em junho de 2005 e teve um cartel de 50 vitórias e 6 derrotas em sua carreira, com 44 nocautes. O ex-campeão mundial dos pesos-pesados é considerado um dos melhores boxeadores da história.

Ele chegou a lutar em 2020, contra Roy Jones Jr., num combate de exibição que terminou com um polêmico empate dividido.

Mike Tyson tem mostrado o físico publicamente

Para a luta contra Jake Paul, que será num estádio com capacidade para 80 mil pessoas no AT&T Stadium, casa do time da NFL Dallas Cowboys, Tyson mostrou seu esforço para entrar em forma após tantos anos longe do ringue, tirando a camisa durante várias aparições públicas para mostrar seu físico.

Jake Paul trocou a vida de YouTuber para se dedicar ao boxe profissional e, desde então, venceu 9 das 10 lutas que fez. Sua única derrota foi contra Tommy Fury, meio-irmão mais novo do campeão peso-pesado Tyson Fury, em fevereiro de 2023.

Relação de Mike Tyson com a maconha

Fumar maconha é uma constante na vida de Mike Tyson desde que ele experimentou quando era jovem, afirmou o boxeador em entrevista à “Forbes Life”.

A vitória sobre Andrew Golota, em 2000, foi anulada após a licença de lutador de Tyson em Michigan ter sido suspensa por um teste positivo para maconha no exame antidoping pós-luta.

Tyson também tem negócios na indústria da maconha e uma marca de cannabis, Tyson 2.0, cujo faturamento em 2023 foi de US$ 150 milhões, de acordo com estimativa da “Forbes”.

A marca vende balas de maconha no formato da orelha mordida de Evander Holyfield, uma homenagem à polêmica luta de 1997 entre os dois pesos-pesados, além de outros produtos que remetem à carreira vitoriosa de Tyson no boxe. A bala foi feita em parceria com Holyfield.