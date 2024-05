Educação abre pré-matrículas para ensino a distância do Centro de Línguas

A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE), por meio do Centro de Estudos de Línguas (CEL), está com as inscrições abertas para pré-matrículas em cursos – na modalidade de educação a distância (EaD) – de inglês e espanhol, referentes ao primeiro semestre de 2024, em sete municípios acreanos.

Podem se inscrever para os cursos a distância CEL/EaD alunos da rede pública de ensino que estejam no ensino médio nos municípios onde os cursos são oferecidos, como Acrelândia, Brasileia, Epitaciolândia, Feijó, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri.

Para participar das aulas, os alunos da rede pública do ensino médio poderão utilizar os tablets que foram oferecidos pelo governo do Estado. Já quem realizar a pré-matrícula pela comunidade precisará dispor de ferramenta tecnológica própria. Além disso, as aulas do CEL/EaD podem ser assistidas nos polos da Universidade Aberta do Brasil (UAB) nos respectivos municípios.

O formulário de inscrição para a pré-matrícula online dos estudantes da rede pública estará disponível entre os dias 23 e 27 de maio. Já a comunidade poderá participar da pré-matrícula remanescente, nos dias 28 e 29 de maio.

Ao todo, estão sendo ofertadas 420 vagas, sendo 210 para espanhol e 210 para inglês, sendo 30 vagas disponíveis para cada língua em cada um dos sete municípios contemplados com os cursos a distância do centro de línguas. As aulas estão previstas para se iniciar no dia 3 de junho.

Para Rosely Quintela, assessora pedagógica do CEL, o ensino a distância é uma oportunidade única para os alunos. “Eles talvez nunca tivessem acesso ao conhecimento de aprendizagem de uma língua estrangeira, de conhecer outra cultura, por isso, o ensino a distância propicia um crescimento pessoal sem precedentes”, afirma.

Links para a inscrição da pré-matrícula dos alunos da rede pública

Acrelândia – https://sistemas.ufac.br/cel_academico/cadastro/processo_seletivo/38/

Brasileia https://sistemas.ufac.br/cel_academico/cadastro/processo_seletivo/39/

Epitaciolândia https://sistemas.ufac.br/cel_academico/cadastro/processo_seletivo/40/

Feijó https://sistemas.ufac.br/cel_academico/cadastro/processo_seletivo/41/

Sena Madureira https://sistemas.ufac.br/cel_academico/cadastro/processo_seletivo/42

Tarauacá https://sistemas.ufac.br/cel_academico/cadastro/processo_seletivo/43/

Xapuri https://sistemas.ufac.br/cel_academico/cadastro/processo_seletivo/44/