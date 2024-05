ANAF pede ao STJD banimento do futebol ao árbitro Jailson Macedo, da FBF

Jailson Freitas oacumula atualmente os cargos de assessor, analista e delegado da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) . O treinador do Grêmio, Renato Gaúcho , afirmou que ele, de maneira indevida, teria avisado ao quarto árbitro do confronto, Fernando Antônio Mendes, que Diego Costa deveria ser expulso da partida.

Revoltado com a situação, Renato Gaúcho chegou a tirar jogadores e sua comissão do banco, e mandado todos para o vestiário antes do final da partida. Na coletiva de imprensa, ele falou sobre os problemas da arbitragem no país e chegou a falar em se aposentar devido a esse caso.

Confira a nota da ANAF:

“O que ocorreu no último sábado, dia 27, na Arena Fonte Nova, em Salvador, foi um fato EXTREMAMENTE GRAVE que coloca mais uma vez a arbitragem brasileira em xeque.

Sem autorização para estar no campo de jogo na partida válida pela Série A do Brasileirão, entre Bahia x Grêmio, o diretor de árbitros da Federação Baiana de Futebol, Jailson Macedo Freitas, que acumula o cargo de assessor/analista/delegado da CBF, informou de forma desonesta, ao quarto árbitro, Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho, do estado do Pará, que o atleta gremista Diego Costa deveria ser expulso. Isso além de ferir as regras do jogo serve como base para que o Grêmio entre com um pedido de anulação da partida, expondo ainda mais nossa categoria.

Após a ação, flagrada pelas câmeras, o atleta foi expulso gerando uma revolta no técnico Renato Gaúcho que pediu que toda a sua comissão técnica e os atletas reservas do clube deixassem o banco e se deslocassem para o vestiário.

A interferência externa de Jailson Freitas nos estimula acreditar que o presidente da SAF do Botafogo, John Textor, pode ter razão nas afirmações que fez sobre manipulação de resultado no campeonato brasileiro, algo que enterra de uma vez por todas a falida gestão de Ednaldo Rodrigues, e do despreparado, Wilson Seneme, na CBF, sob eminência de um pedido público de desculpas ao americano caso as denúncias sejam confirmadas.