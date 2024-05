Bebedeira e discussão entre ‘amigos’ termina com um ferido a golpe de faca

Por Davi Sahid

Francisco de Assis Almeida de Lima, 42 anos, foi ferido com um golpe de faca em via pública no final da tarde desta segunda-feira, 29, na Avenida Epaminondas Jácome, ao lado de um supermercado no Centro de Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o crime, Francisco estava bebendo em um bar da região quando um ‘amigo’ o chamou para o outro lado da rua, iniciando uma discussão. Irritado, o ‘amigo’, em posse de uma faca, desferiu um golpe que atingiu o braço direito da vítima. Após o ataque, o criminoso fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e uma ambulância de suporte avançado foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Francisco para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Franco Silva na Baixada da Sobral.

Policiais Militares do 1° Batalhão estiveram no local, colheram informações sobre o autor do crime e, em seguida, fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas ele não foi encontrado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.