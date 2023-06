Criminosos atiram em parede externa do Hospital de Feijó; Polícia Militar nega invasão

Uma situação inusitada provocou medo e correria dentro do Hospital Geral de Feijó, interior do Acre, na noite desta terça-feira (6). De acordo com o comando da Polícia Militar do município, apesar do susto, não houve invasão à unidade de saúde.

O tenente Ronaldo, da PM, disse ao AC24horas que três membros de uma organização criminosa passaram atirando no local. Mesmo assim, ninguém ficou ferido. “Estamos apurando, mas de fato três faccionados passaram e atiraram no hospital, mas não entraram e não tem feridos. Estamos nas buscas”, informou.

Nas redes sociais, moradores enviaram áudios sobre uma suposta invasão ao Hospital. As informações preliminares eram de que pessoas vestidas de palhaço teriam invadido o local com armas de fogo e facas e que ainda teria ocorrido um tiroteio. O pânico tomou conta de pessoas que estavam na unidade hospitalar. Algumas se esconderam dentro de banheiros e outros cômodos.

“Estamos trancados aqui no banheiro.Um monte de gente e estão atirando dentro do Hospital e também tem gente com facas”, disse uma mulher em um dos áudios. Outra relatou: “vim deixar as coisas pra Moniele e a Luciana, mas estão atirando aqui. Eu não sei como ela está”, citou desesperada.