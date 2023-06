Santos perde em casa para o Newell’s Old Boys e precisa de milagre na Sul-Americana

Com a derrota na Vila Belmiro, o Santos precisa de um milagre para avançar ao mata-mata da Sul-Americana. O Peixe continua em terceiro lugar no Grupo E, com quatro pontos. O Audax Italiano, que entra em campo só nesta quarta-feira, tem sete e precisa só de um empate para já se classificar diante do Blooming. Se os chilenos perderem, o Alvinegro ainda tem chances na última rodada: precisará contar com outa derrota do concorrente por uma vaga, vencer e ainda tirar quatro gols de diferença de saldo.

