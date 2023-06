Briga entre membros de mesma facção deixa feridos no Complexo Penitenciário de Rio Branco

Dois detentos do Complexo Penitenciário de Rio Branco deram entrada no pronto-socorro nessa quinta-feira (01). Um deles, Miro Freitas de Oliveira, 30 anos, apresentava vários ferimentos, sendo um deles próximo a nuca, o que fez com que ficasse em observação. O outro foi liberado em seguida e levado para prestar informações na Delegacia de Flagrantes.

Informações dão conta que, por motivos ignorados, já que todos os envolvidos seriam membros da mesma organização criminosa, foi iniciada uma briga generalizada envolvendo vários detentos, sendo necessária a intervenção de integrantes da Polícia Penal que estavam de plantão.

No final, vários detentos estavam com lesões leves, tendo o único caso considerado grave ficado por conta de Miro Freitas, que foi encaminhado ao pronto-socorro por uma equipe do SAMU com vários ferimentos. Vários presos foram apresentados na Delegacia de Flagrantes.