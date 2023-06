Ucrânia afirma que Rússia perdeu mais de 200 mil soldados desde o início da invasão

Cerca de 208.000 soldados russos foram mortos desde o início da invasão de Moscou na Ucrânia, afirmou um porta-voz do Grupo Oriental das Forças Armadas Ucranianas.

O porta-voz Serhii Cherevatyi observou que isso era mais do que as aproximadamente 170.000 forças russas que ele diz estarem envolvidas na invasão inicial em 2022.

A CNN não conseguiu confirmar esses números de forma independente.

As estimativas das perdas russas variaram de acordo com diferentes fontes, com o governo Biden dizendo em maio que a Rússia sofreu mais de 100.000 baixas – ou seja, mortos e feridos – desde dezembro.

O Kremlin rejeitou esse número na época, com um porta-voz dizendo que os EUA “não têm absolutamente nenhuma maneira de fornecer números corretos”.

