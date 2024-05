Dólar fecha em baixa nesta terça-feira (14) com influência da ata do Copom e exterior

O dólar fechou em queda nesta terça-feira (14), com certo alívio trazido pela ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), divulgada pela manhã, e a queda da moeda ante a maior parte das demais divisas no exterior.

Qual a cotação do dólar hoje?

O dólar à vista fechou com queda de 0,39%, a R$ 5,130 na compra e na venda. Às 17h35 (horário de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caia 0,57%, equivalente a 5.136 pontos.

O Banco Central realizou leilão 12 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1° de julho de 2024.

Dólar comercial

Compra: R$ 5,130

Venda: R$ 5,130

Dólar turismo

Compra: R$ 5,165

Venda: R$ 5,345

O que aconteceu com o dólar hoje?

A moeda americana fechou em baixa pela segunda sessão seguida após interromper uma sequência de três altas na véspera, com investidores digerindo os detalhes da ata do Copom, enquanto se preparam para dados de inflação nos Estados Unidos.

A minuta demonstrou que todos os membros da diretoria defenderam a adoção de uma política monetária mais contracionista e mais cautelosa, apesar da decisão dividida sobre o ritmo de corte da Selic.

Os investidores agora aguardam os números da inflação ao consumidor (CPI), que costumam ter forte influência nas apostas para a trajetória dos juros básicos americanos.