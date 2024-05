Ex-secretário de Estado sofre grave acidente de trânsito em Rio Branco e vai parar entubado no PS

Por Davi Sahid

O ex-secretário de Estado de Portos, Aeroporto e Hidrovias, José Otávio Francisco Parreira, de 65 anos, foi vítima de um grave acidente de trânsito na noite desta terça-feira, 4, na Avenida Amadeo Barbosa, no bairro Canaã, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo relatos de testemunhas, José Otávio, que trafegava em um veículo HR-V cinza, placa QLW-8468, no sentido bairro-centro quando passou mal, perdendo o controle do veículo, subindo no canteiro e colidindo com a palheira que divide as pistas.

O impacto resultou em um Traumatismo Cranianoencefálico (TCE) grave, deixando a vítima desorientada e com possíveis sintomas de Acidente Vascular Cerebral (AVC), apesar do acionamento do Airbag.

Populares prestaram socorro à vítima, e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi enviada. Os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e devido à gravidade, foi necessário apoio de uma ambulância de suporte avançado. O médico Jhonata Santiago conseguiu estabilizar o paciente, que estava desorientado, após entubação.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito isolaram a área para os trabalhos de perícia, removendo o veículo após os procedimentos padrão.

José Otávio, desempenhou funções importantes no governo do Acre e na Prefeitura de Rio Branco, durante gestões petistas, inclusive como secretário Municipal de Desenvolvimento e Gestão.