Segurança Pública do Acre realiza Curso de Formação de Sargentos Bombeiros Militares 2024

Em uma cerimônia cheia de significado e com parentes na plateia, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) deu início, nesta terça-feira, 14, na sede da Polícia Federal, à aula inaugural do curso de formação de sargentos para bombeiros do Acre, realizado pela pasta, por meio do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC).

O curso de quatro meses tem como objetivo habilitar os militares para o exercício das funções referentes à graduação de sargento, como comandar guarnições de serviço, exercer função de adjunto ou oficial de socorro nas unidades operacionais em cumprimento da missão constitucional, doutrinados sob a ótica da hierarquia e disciplina em que se constituem os pilares da corporação brasileira.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado, coronel José Américo Gaia, falou que o curso é um momento de definição profissional aos bombeiros militares: “Os senhores estão passando por uma transição, que é a de execução, onde agora continuarão na execução, mas com um novo desafio, que é o de comando. Vocês serão comandantes de guarnições, de equipes, de destacamentos, de divisões no interior do estado e até mesmo aqui na capital. Assim, a responsabilidade está se ampliando e vocês perceberão isso”.

Há noves anos atuando na pasta do bombeiro militar, o aluno sargento Luiz de Gonzales Ribeiro da Silva Junior destaca a alegria de estar participando da formação que possibilita a passagem de patente de cabo para sargento. “É motivo de gratidão e honra iniciarmos essa nova etapa em nossa carreira militar graças ao esforço do governo do Estado do Acre. Nossa expectativa é a melhor possível para que venhamos obter êxitos em nossa formação, e quem ganha com essa nova formação é a população, pois terá mais militares preparados para pronto atender”.

A coordenadora do Curso de Formação de Sargentos Bombeiros Militares 2024, do polo em Rio Branco, sargento Misma da Silva Maciel Fernandes, explica que o curso é um passo importante na carreira dos militares. “Vai ser um momento de agregar conhecimento, aprimorar, atualizar alguns conhecimentos em relação ao Atendimento Pré-Hospitalar (APH) tático, ao salvamento terrestre, salvamento veicular, que está sempre ali em atualização, em constância”.

A formação terá carga horária de 860 horas-aula em regime escolar semipresencial, com estágio operacional, podendo ter atividades extraclasse após às 18h, aos sábados, domingos e feriados.