São Paulo visita o Sport nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife

Sport e São Paulo se enfrentam às 20h (de Brasília) desta quarta-feira, na Ilha do Retiro, pelo confronto de ida nas oitavas de final da Copa do Brasil. O ge acompanha o jogo ao vivo e com lances em tempo real. Clique aqui para seguir.

O Sport está nas oitavas como único clube da Série B do Brasileiro, após eliminar o Coritiba na terceira fase – etapa em que estreou, por conta da vaga direta garantida pelo vice do Nordestão 2022. Na Ilha, tem o desafio de voltar a vencer o São Paulo após oito anos e conta com os 100% de aproveitamento no estádio no ano para tentar o feito.

O São Paulo, por sua vez, defende uma invencibilidade de oito jogos na temporada. Com Dorival Júnior são sete partidas sem derrota, sendo que cinco foram fora de casa. O Tricolor tentará manter sua força longe do Morumbi para levar um bom resultado para o jogo da volta.



Transmissão: a partida terá transmissão da Amazon.



Tempo real: o ge acompanha o jogo ao vivo.

Sport – Técnico: Enderson Moreira

Sem novos desfalques de ordem física, Enderson Moreira mantém a base da escalação titular, mas com uma mudança na lateral esquerda: Felipinho entra na vaga de Igor Cariús.

Cariús está entre os réus da ação que investiga a manipulação de jogos no futebol brasileiro, e o STJD suspendeu preventivamente o lateral e outros sete jogadores por 30 dias. Ele perderá as duas partidas contra o São Paulo e outras seis pelo Sport.

Contra o Ituano, o volante Ronaldo foi substituído por conta de um choque de cabeça, mas levou pontos e a princípio não preocupa.

Escalação provável: Renan; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Felipinho; Ronaldo, Fabinho e Jorginho; Edinho, Luciano Juba e Vagner Love.



Desfalques: o lateral-direito Eduardo, e os atacantes Facundo Labandeira e Paulinho (lesionados).

São Paulo – Técnico: Dorival Júnior

O treinador tem a baixa do lateral-esquerdo Caio Paulista, que sentiu dores na coxa no jogo passado e ficou em São Paulo para cuidar do problema. Patryck deve ser o titular na partida desta quarta. Raí Ramos também é desfalque. Ele já atuou na Copa do Brasil pelo Ituano e não pode mais defender o Tricolor na competição. Em contrapartida, Dorival tem o retorno de Rodrigo Nestor, que cumpriu suspensão diante do Corinthians.

Desfalques: Caio Paulista, Jandrei, Ferraresi, Galoppo, Igor Vinicius, Moreira, Talles Costa, Erison, David, André Anderson e Welington (lesionados); Raí Ramos (atuou pelo Ituano na Copa do Brasil)

Provável escalação: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Patryck; Pablo Maia, Gabriel Neves, Alisson e Rodrigo Nestor; Luciano (Marcos Paulo ou Wellington Rato) e Calleri.

Arbitragem

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA)/GO

Árbitro Assistente 1: Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA)/CE

Árbitro Assistente 2: Leone Carvalho Rocha/GO

Quarto Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima/PE

Assessor: Simone Xavier de Paula E Silva/RJ

Árbitro de Vídeo: Rodrigo D Alonso Ferreira/SC

AVAR: Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA)/GO

Assistente de Árbitro de Vídeo 2: Marcelo de Lima Henrique/CE

Observador de VAR: Marcos Andre Gomes da Penha/ES







