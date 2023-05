América Mineiro encara o Inter, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil

O América-MG chega pressionado para a partida do torneio mata-mata. O Coelho foi goleado pelo Cruzeiro por 4 a 0, no último domingo, pelo Brasileiro. A equipe do técnico Vagner Mancini ocupa a lanterna e tem a pior defesa da Série A, com 17 gols sofridos. Na fase anterior da Copa do Brasil, o América superou o Nova Iguaçu-RJ, com duas vitórias.