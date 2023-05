Athletico-PR e Botafogo medem forças nesta quarta-feira às 21h30 (de Brasília), na Arena

O comandante tem a baixa do zagueiro Pedro Henrique, que saiu com dores na coxa durante o clássico Atletiba e será preservado mesmo sem lesão constatada. Zé Ivaldo entra em seu lugar. As outras novidades ficam no banco: os zagueiros Kaique Rocha, que fica à disposição após mais de dois meses, e Arthur Zanella, do sub-20.

Provável time: Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Fernando; Erick, Fernandinho e Christian (Alex Santana); David Terans, Pablo e Vitor Roque