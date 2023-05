Grêmio e Cruzeiro se enfrentam a partir das 19h30 (de Brasília) ,em Porto Alegre

De acordo com o Cruzeiro, o time não teve problemas de ordem física daqueles que atuaram na goleada por 4 a 0 sobre o América-MG, pelo Brasileiro. Assim, apesar do desgaste físico, a chance de mudança maior é no ataque. Gilberto, preservado da escalação inicial do último jogo, deve voltar ao time no lugar de Henrique Dourado. Mateus Vital, lesionado, segue fora do time.

Escalação provável: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castan e Marlon; Filipe Machado, Ramiro e Neto Moura; Bruno Rodrigues, Wesley e Gilberto

Quem está fora: Fernando Henrique (transição para a preparação física); Mateus Vital, Rafael Bilu e Wesley Gasolina (departamento médico); e Richard (afastado)