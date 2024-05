Com peixes e campo destruído, veja situação do Beira-Rio após chuvas no Rio Grande do Sul

Fotos impressionantes mostram a destruição do gramado do Beira-Rio, em Porto Alegre, e da sujeira provocada pela lama nos arredores do estádio do Internacional nesta segunda-feira (13). Nos últimos dias, a região estava completamente alagada por causa do transbordamento do rio Guaíba.

Pelas imagens, é possível ver que o gramado do estádio foi bastante castigado e apresenta um aspecto bem diferente em relação ao estado normal em dias de jogos.

Além da lama, um peixe morto também foi fotografado em uma poça d’água na parte externa do Beira-Rio.

Alagamentos nos arredores do Beira-Rio

Na última segunda-feira (7), com o interior do Beira-Rio completamente alagado, um homem chegou a andar de jet-ski em um dos corredores.

Por causa da cheia histórica do rio Guaíba e das enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul, o enorme volume de água também provocou estragos nos arredores do ginásio Gigantinho, também do Internacional, situado ao lado do Beira-Rio.

CT do Inter segue alagado

Por outro lado, se a situação no Beira-Rio estabilizou, o drama no CT Parque Gigante continua. A área destinada para os treinos do Colorado segue completamente debaixo d’água e sem previsão para o retorno das atividades.

Temporais no RS

De acordo com a Defesa Civil, com balanço atualização na tarde desta segunda-feira (13), o número de mortos pelas chuvas no Rio Grande do Sul subiu para 147. Além disso, 127 pessoas estão desaparecidas e 806 feridas.

Entre os 447 municípios afetados, 79.540 pessoas estão em abrigos e 538.241 estão desalojadas. No total, 2.115.703 pessoas foram atingidas pelas enchentes.

Veja imagens: