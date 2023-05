Santos e Bahia entram em campo nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), na Vila

Após duas vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro – sendo uma contra o Bahia -, o Santos tenta abrir vantagem na luta pela classificação para as quartas de final. O Peixe aposta na força em casa: em 11 jogos na Vila Belmiro, foram sete vitórias e quatro empates. Na Copa do Brasil, a equipe comandada por Odair Hellmann bateu o Iguatu e o Botafogo-SP jogando em seu estádio.

Depois de duas derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, o Bahia tenta deixar de lado a competição de pontos corridos para concentrar forças na Copa do Brasil. O Tricolor chegou às oitavas de final com quatro vitórias em quatro jogos nas fases anteriores.

Transmissão:



Sportv2 e Premiere transmitem a partida para todo o Brasil.

O ge acompanha em Tempo Real, com vídeos





Escalações prováveis:



Santos – técnico: Odair Hellmann



Com o discurso de ter o próximo jogo sempre como o mais importante da temporada, o técnico Odair Hellmann buscará levar para campo o que tem de melhor contra o Bahia e manter a base da equipe que venceu nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.

Para enfrentar o Bahia, o treinador do Peixe contará com os retornos do lateral-esquerdo Lucas Pires e do atacante Mendoza. Com isso, a equipe deve ser praticamente a mesma que venceu o Tricolor baiano na última quarta-feira, pelo Brasileirão.

Provável escalação: João Paulo; Gabriel Inocêncio, Messias, Joaquim e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Ângelo, Deivid Washington e Mendoza

Quem está fora: Felipe Jonatan (lesão ligamentar no joelho), Sandry (transição), Soteldo (transição física no gramado), Luan Dias (em transição física no gramado) e Marcos Leonardo (com a Seleção sub-20).

Pendurado: Messias.

Bahia – técnico: Renato Paiva

Renato Paiva ganha os retornos de Chávez e Everaldo, que treinaram sem restrições na terça-feira, mas ainda tem desfalques para enfrentar o Santos. Thaciano e Vinícius Mingotti não foram relacionados porque já atuaram na Copa do Brasil por outros clubes. No departamento médico, Marcos Victor e Raul Gustavo ganharam a companhia de Matheus Bahia.

Provável escalação: Marcos Felipe; Kanu, David Duarte (Vitor Hugo) e Rezende; Jacaré, Acevedo, Yago Felipe e Ryan (Chávez); Cauly, Biel (Ademir) e Everaldo.