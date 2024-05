Entenda a treta entre Bola e Eduardo Sterblitch, ex-integrantes do Pânico

Eduardo Sterblitch protagonizou um climão ao tentar fazer as pazes com um antigo colega de trabalho durante o Papo de Segunda, do GNT, na última segunda-feira (13/5). Enquanto discutia sobre “afetos que viraram desafetos”, o humorista expôs uma desavença e tentou se reconciliar com um ex-amigo, mas foi ignorado por Marcos Chiesa, o Bola do Pânico.

Não é a primeira vez que o desafeto entre os ex-integrantes do Pânico vem a público. Durante participação no podcast Inteligência Ltda, Bola chamou Edu de “mau-caráter” e afirmou que, apesar da atitude ruim de Edu não ter sido diretamente com ele, foi com um amigo próximo. “Nunca mais [quero ver]. Ele pisou na bola, feio. Decepcionou muito. Não faço a menor questão de ver ele nunca mais na minha vida”, declarou Bola.

O amigo em questão foi o ex-empresário de Sterblitch, como revelou o próprio ator. “Quando eu saí do Pânico, e eu saí do meu ex-empresário, por motivos pessoais, algumas pessoas começaram a pegar birra de mim e a falar mal de mim”, contou em live com Diogo Defante em 2021.

“Ele [Bola] é amigo do cara que ficou muito chateado comigo. Parece que essas pessoas querem ter um certo protagonismo na minha carreira. Quer falar mal de mim para ter protagonismo. Eu trabalho pra cara***, nunca falei mal de ninguém”, afirmou.

Tentativa de reconciliação Durante o último Papo de Segunda, João Vicente de Castro começou a falar sobre amizades que se tornaram inimizades e admirações que viraram inveja. A partir deste tema, Sterblitch falou da relação conturbada que tem com Bola, que é seu padrinho de casamento.

Eduardo Sterblitch então tentou ligar ao vivo para Bola, que não atendeu a ligação: “Eu fico muito chateado, mas deixa para lá, porque eu não vou ficar gastando minha energia vital com gente que me odeia.”