“Nosso novo filme ‘Megalopolis’ é o melhor trabalho que tive o privilégio de liderar”, escreveu em uma publicação nas redes sociais.

O filme terá sua estreia no Festival de Cannes, que começa nesta terça, e compete pela Palma de Ouro. A primeira exibição do longa está marcada para quinta-feira (16).

A trama estrelada por Adam Driver (“Histórias de um Casamento” e “Ferrari“), Nathalie Emmanuel (“Velozes e Furiosos” e “Game of Thrones”), Dustin Hoffman (“Kramer vs. Kramer” e “Rain Man”), Shia LaBeouf (“Transformers” e “Corações de Ferro”) e Aubrey Plaza (“The White Lotus“) acompanha um arquiteto que quer reconstruir a cidade de Nova York como uma utopia após um desastre devastador.

O diretor revelou que o filme é dedicado à sua esposa Eleanor Coppola, que morreu aos 87 anos no dia 12 de abril. Eles estavam juntos há 61 anos e são pais de Roman Coppola (escritor e produtor de vários filmes de Wes Anderson) e Sofia Coppola (“Encontros e Desencontros” e “Priscilla”).