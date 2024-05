PCAC captura quarto envolvido em furto milionário em agência bancária de Guajará

No último fim de semana, a Polícia Civil do Acre (PCAC) efetuou a prisão do quarto indivíduo envolvido no furto ocorrido no início de abril em uma agência bancária localizada em Guajará, município do Amazonas. O crime resultou no desaparecimento de mais de R$ 600 mil. No domingo, 12 de maio, a equipe da DHPP/AC logrou êxito ao localizar e prender W.D.F.N. no bairro Sobral, um dos envolvidos no delito.

Desde a data do furto, as forças policiais do estado do Amazonas, em colaboração com a Polícia Civil do Acre, têm trabalhado em conjunto para rastrear e deter os responsáveis pelo delito. Em 20 de abril, a equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa do Acre (DHPP/AC) realizou a execução de três mandados de busca e apreensão em diversas localidades, incluindo os bairros Sobral, Vila Acre e Ramal Bom Jesus, em Rio Branco.

Nessa operação, houve uma tentativa de prisão de dois suspeitos, porém, estes conseguiram evadir-se na ocasião. No entanto, as equipes policiais mantiveram-se em constante monitoramento da situação.

As investigações continuam em andamento, e há outro indivíduo suspeito que está sendo monitorado pelas autoridades do Acre, podendo ser detido a qualquer momento. Segundo o delegado titular da DHPP/AC, Dr. Alcino Ferreira Júnior, neste momento está sendo realizado o levantamento patrimonial para identificar possíveis aquisições de bens feitas após o furto, a fim de rastrear o destino dos recursos subtraídos.

Na última segunda-feira, 13, W.D.F.N. compareceu a uma audiência de custódia, na qual teve sua prisão mantida, permanecendo à disposição das autoridades. É provável que ele seja transferido para o Amazonas, local onde o crime foi cometido, para dar continuidade ao processo judicial.

Por Ascom/PCAC