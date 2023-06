Nos pênaltis, Bento brilha e Athletico-PR elimina Botafogo na Copa do Brasil

PRIMEIRO TEMPO

Precisando do resultado, o Botafogo foi quem tomou as iniciativas no início do jogo, mesmo com dificuldades para trocar passes no setor ofensivo. A equipe de Luís Castro encontrou alternativa na ligação direta da defesa ao ataque e conseguiu abrir o placar. Lucas Perri lançou a bola no campo ofensivo, encontrou Júnior Santos pelo lado esquerdo, que enfrentou a marcação e deu o passe para Tiquinho Soares. O artilheiro deixou Hugo Moura no chão e abriu o marcador. No restante do etapa inicial, o Athletico-PR até tentou reagir, colocando o Botafogo no campo defensivo em alguns momentos, mas não conseguiu levar muito perigo ao gol. Aos 40 minutos, uma baixa importante no Glorioso: Marçal sentiu o joelho e precisou deixar o gramado, dando lugar a Hugo na lateral esquerda.