Corinthians elimina Atlético-MG nos pênaltis e avança na Copa

O Corinthians conseguiu uma virada impressionante e avançou às quartas de final da Copa do Brasil ao vencer o Atlético-MG por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, na Neo Química Arena, e eliminar o rival nos pênaltis após nova vitória (3 x 1). Considerado azarão depois da derrota por 2 a 0 no jogo de ida das oitavas, no Mineirão, o Timão jogou muito na volta, pressionou o rival e marcou no tempo normal com Matheus Bidu e Róger Guedes (este um golaço, sozinho, na marra!). Nos pênaltis, o time de Vanderlei Luxemburgo também foi mais eficiente: Cássio pegou a cobrança de Hulk, enquanto Edenilson acertou o travessão e Battaglia chutou por cima. No Corinthians, só Yuri Alberto errou, e Maycon fez o gol decisivo para a classificação.

Como fica?

Agora classificado, o Corinthians conhecerá o rival das quartas de final por meio de sorteio a ser realizado pela CBF, em data a definir. CLIQUE AQUI e veja a tabela da Copa do Brasil.

Os pênaltis!

O craque do jogo!

Róger Guedes, mais uma vez, foi decisivo a favor do Corinthians. Apesar de não ter batido pênalti na disputa final (já que ela não chegou à última cobrança…), foi ele quem deu vida ao time com um golaço histórico, no qual recebeu lateral de Matheus Bidu, se livrou do zagueiro, driblou o goleiro Everson e finalizou.

Primeiro tempo

Com três zagueiros, dois laterais mais adiantados e uma nova formação, o Corinthians começou o jogo cauteloso, esperando o Atlético-MG – que deixou Hulk no banco de reservas, mas ainda assim rodou a bola, fez o tempo passar e quase marcou com Zaracho, em chute desviado por Matheus Bidu. O Timão começou a entrar no confronto subindo a marcação, brigando por cada bola na saída do Galo e criando chances que passaram, quase sempre, pelos pés de Renato Augusto e dos dois jogadores que Vanderlei Luxemburgo “espetou” nos lados. Pela direita, Fagner foi bem agudo e teve ótima chance de abrir o placar após lindo lançamento de Gil e chute cruzado para fora. Pela esquerda, Matheus Bidu fez 1 x 0 aos 33 minutos, após pressão que deu certo, forçou erro de passe de Otávio na entrada da área e gerou a oportunidade que passou por Yuri Alberto e Renato Augusto antes do gol. Poderia ter sido ainda melhor para o Corinthians, já que Yuri Alberto acertou o travessão minutos depois, inflamando de vez a torcida.







