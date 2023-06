América-MG perde por 3 a 1, mas elimina o Inter da Copa do Brasil

Vagner Mancini fez três mexidas, entre elas as entrada dos atacantes Mikael e Mastroiani, e levou o time para frente. O Inter apostou em contra-atacar e teve nos pés de Renê a chance de matar o jogo. Com o gol praticamente aberto, o lateral bateu por cima quase da pequena área. Com postura diferente, o Coelho dominou as ações e ocupou o campo de ataque. Incomodou o goleiro John em pelo menos mais dois lances até Juninho se antecipar a Nico Hernández e descontar. O gol que levaria o duelo para os pênaltis. Mano sacou nomes como Pedro Henrique, Lucca e Wanderson na etapa final, o que tirou força ofensiva do time. Aliás, é corriqueira a queda de rendimento colorada no segundo tempo.