Grêmio vence Cruzeiro no Mineirão e avança às quartas de final da Copa do Brasil

A tônica foi a mesma, com o jogo acontecendo praticamente apenas no campo do Grêmio. O Cruzeiro conseguiu algumas chegadas perigosas ao entorno da área, mas sem tantos arremates que gerassem sustos a Gabriel Grando. Em um contra-ataque, o Grêmio marcou o segundo gol, com Bitello, mas o árbitro anulou após análise no VAR. Na reta final, com dois centroavantes em campo, o time de Pepa passou a buscar ainda mais as jogadas pelos lados. Mas foi em uma subida de Marlon pelo meio que Gilberto parou em grande defesa do goleiro gremista, que ainda salvou no rebote. Grando também salvou finalização de Bruno Rodrigues nos acréscimos. Foi decisivo para manter a meta intacta e levar o tricolor gaúcho às quartas de final.