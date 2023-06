Bahia elimina o Santos nos pênaltis em Salvador e avança às quartas de final

A partida demorou a engrenar na etapa final. Somente aos 17 minutos surgiu a primeira oportunidade, com Cauly, do Bahia. Mas João Paulo defendeu com facilidade. A resposta do Santos foi com chute de Mendoza por cima do gol, no minuto seguinte. Aos 19, Everaldo também tentou, mas mandou longe. Melhor em campo, o Bahia chegou ao gol aos 23 minutos. Everaldo roubou a bola de Rodrigo Fernández na lateral e cruzou. Ademir desviou e obrigou João Paulo a grande defesa. No rebote, porém, Cauly bateu colocado e fez um belo gol na Fonte Nova. O Santos teve a chance do empate aos 33, mas Lucas Pires desperdiçou o bom cruzamento de Ângelo. Sem outra alternativa, o Peixe foi para cima em busca do empate. E conseguiu nos acréscimos. Aos 49, após escanteio cobrado por Soteldo, Bruno Mezenga subiu mais do que todo mundo e deixou tudo igual, levando a decisão para os pênaltis.

Os pênaltis