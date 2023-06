Palmeiras perde do Fortaleza, mas aproveita vantagem e avança na Copa do Brasil

Perdeu, mas ganhou. O Palmeiras foi derrotado pelo Fortaleza por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, no Castelão, e conseguiu se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil por causa do placar agregado: 3 a 1 a favor dos paulistas. No Ceará, os donos da casa pressionaram, mas conseguiram vazar a meta de Weverton apenas uma vez, com Lucero. O resultado interrompeu a sequência invicta do time de Abel Ferreira, que não era derrotado desde 5 de abril, sem ameaçar a vaga na próxima fase do torneio mata-mata.

E agora?

Classificado, o Palmeiras aguarda o sorteio da CBF para conhecer o seu adversário nas quartas de final da Copa do Brasil.

Primeiro tempo

Em desvantagem, o Fortaleza partiu para o ataque nos minutos iniciais. Até os 10 minutos, os donos da casa tiveram oportunidades com Thiago Galhardo, Brítez e Lucero, mas o Palmeiras conseguiu suportar a pressão. Confortável no placar, o Verdão fechou espaços e tentou quebrar o ritmo da partida. Aos 45, porém, quase que o Leão abriu o placar: boa jogada com Pikachu, Galhardo e finalização de Lucero, que foi defendida por Weverton.

Segundo tempo

Sem Dudu e Rony, o Palmeiras voltou do intervalo com a mesma pegada da primeira etapa: fechar espaços na defesa e evitar qualquer pressão dos donos da casa. O Fortaleza assustou a meta alviverde com chutes de fora da área de Thiago Galhardo e Pochettino, e foi em um lance desses que abriu o placar. Aos 27, logo depois de Navarro ter gol anulado por impedimento, Pochettino acertou a trave e, no rebote, Lucero completou para o gol. O resultado, porém, foi insuficiente para ameaçar a classificação palmeirense.

Próximos jogos

Pelo Brasileirão, o Palmeiras volta a campo no domingo, quando recebe o Coritiba no Allianz Parque, às 18h30. No sábado, o Fortaleza enfrenta o Bahia, em casa, às 16h.







Fonte: ge