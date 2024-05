Brasil é escolhido para receber a Copa do Mundo Feminina de Futebol de 2027

O Brasil ganhou, na madrugada desta sexta-feira (17), o direito de ser sede da Copa do Mundo Feminina de Futebol em 2027. Em eleição durante o Congresso da Fifa, na Tailândia, a candidatura brasileira derrotou a europeia formada por Alemanha, Bélgica e Holanda. Será a primeira vez da competição na América do Sul.

Depois de receber as Copas do Mundo Masculinas de 1950 e 2014, o país será agora sede da 10ª edição do torneio feminino, organizado desde 1991, quando a China foi a anfitriã.

Será a chance de a Seleção Brasileira conquistar o primeiro título mundial, justamente em casa, após o vice-campeonato, em 2007, em solo chinês. A Alemanha venceu o Brasil por 2 a 0 naquela final.

Foi a primeira vez que um Congresso da Fifa decidiu, por meio de eleição com os mais de 200 filiados, a sede de uma Copa Feminina. As anteriores eram definidas em reuniões do Conselho, antigo Comitê Executivo, que tem pouco mais de 30 membros.

O Brasil havia recebido uma nota geral superior ao projeto europeu, em relatório elaborado por profissionais da Fifa que visitaram as sedes: 4 contra 3,7, de um total de 5.

As desistências da África do Sul, no fim de 2023, e da parceria de Estados Unidos e México, no fim de abril, favoreceram o Brasil, que pôde trabalhar por votos com os membros da CAF (Confederação Africana de Futebol) e da Concacaf (Confederação das Américas do Norte e Central).

A Espanha poderá defender o título no Brasil, depois de conquistar a taça em 2023, batendo na final a Inglaterra, por 1 a 0, no Mundial realizado na Austrália e na Nova Zelândia.

Além do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, estão na Tailândia: o Ministro do Esporte, André Fufuca (PP-MA); a ex-jogadora Formiga, que tem mais de 230 partidas pela Seleção; a atacante Kerolin e a presidente da Federação Paraibana de Futebol (FPF-PB), Michelle Ramalho, única mulher a comandar uma entidade estadual.

Como deve ser a Copa no Brasil

No projeto enviado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) à Fifa, foram propostos dez estádios para a competição:

•Mineirão (Belo Horizonte)

•Beira-Rio (Porto Alegre)

•Mané Garrincha (Brasília)

•Arena Pantanal (Cuiabá)

•Arena da Amazônia (Manaus)

•Arena Fonte Nova (Salvador)

•Arena de Pernambuco (Recife)

•Arena Castelão (Fortaleza)

•Maracanã (Rio)

•Neo Química Arena (São Paulo)

Todos foram usados na Copa do Mundo de 2014 — o fato de não precisar gastar dinheiro na construção de novos equipamentos foi fator determinante. Mas a vitória não significa que tais estádios serão de fato aquelas usados.

Pode haver mudança nos próximos meses, a depender de novas vistorias da Fifa. A Arena Pantanal, em Cuiabá, por exemplo, recebeu nota baixa dos avaliadores. A capital de Mato Grosso também foi mal avaliada em quesitos como local para Fan Fest e acomodações para delegações e torcedores.

A CBF sugeriu que a Copa comece em 24 de junho de 2027, uma quinta-feira, com a abertura no Maracanã em jogo da Seleção Brasileira pelo Grupo A. A final seria em 25 de julho, um domingo, também no Rio de Janeiro.

A entidade indicou dezenas de CTs e estádios menores espalhados pelo Brasil para os treinamentos das demais seleções. Os 44 CTs ou campos para treinamento foram apontados em 39 cidades diferentes, de 12 estados.

Veja possíveis locais das partidas por dia:

Fase de grupos:

•24 de junho – Grupo A – Estádio Maracanã

•25 de junho – Grupo B – Estádio Mineirão e Neo Química Arena

•26 de junho – Grupos C e D – Estádio Mané Garrincha, Arena da Amazônia, Arena Pernambuco e Arena Fonte Nova

•27 de junho – Grupos E e F – Estádios Mineirão, Maracanã e Beira-Rio

•28 de junho – Grupos F e G – Neo Química Arena, Arena Pantanal e Arena da Amazônia

•29 de junho – Grupos A e H – Arenas Fonte Nova, Pernambuco e Castelão

•30 de junho – Grupos A e B – Estádios Mané Garrincha, Beira-Rio e Maracanã

•1 de julho – Grupos C e D – Arena Pantanal, Arena Pernambuco e Estádio Mineirão

•2 de julho – Grupos D e E – Arena Castelão, Estádio Beira-Rio e Neo Química Arena

•3 de julho – Grupos F e G – Estádio Maracanã, Estádio Mané Garrincha e Arena Fonte Nova

•4 de julho – Grupos G e H – Estádio Mineirão, Arena Pantanal e Arena da Amazônia

•5 de julho – Grupos A e B – Neo Química Arena, Arena Pernambuco, Estádio Beira-Rio e Estádio Mané Garrincha

•6 de julho – Grupos C e D – Arenas Castelão, Fonte Nova, da Amazônia e Pantanal

•7 de julho – Grupos E e F – Estádios Maracanã, Mané Garrincha, Mineirão e Beira-Rio

•8 de julho – Grupos G e H – Arenas Castelão, Pernambuco, Fonte Nova e Neo Química

Oitavas:

•10 de julho – Estádios Mineirão e Beira-Rio

•11 de julho – Estádio Maracanã e Arena Pernambuco

•12 de julho – Estádio Mané Garrincha e Arena Fonte Nova

•13 de julho – Neo Química Arena e Arena Castelão

Quartas:

•16 de julho – Estádio Maracanã e Arena Pernambuco

•17 de julho – Estádios Mineirão e Mané Garrincha

Semifinais:

•20 de julho – Neo Química Arena

•21 de julho – Estádio Mané Garrincha

Terceiro lugar:

•24 de julho – Estádio Mineirão

Final:

•25 de julho – Estádio Maracanã