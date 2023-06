Inter encara o América Mineiro, em partida válida pelo jogo de volta das oitavas de final

O América-MG vem de uma semana ruim. Perdeu para o Defensa y Justicia, na Sul-Americana, e tem mínimas chances de classificação. No Campeonato Brasileiro, o time segue na zona do rebaixamento, sendo o vice-lanterna, com quatro pontos. Perdeu para o Botafogo, no último domingo, por 2 a 0 e tem apenas uma vitória no campeonato (venceu o Fortaleza, por 2 a 1).

Onde assistir



Transmissão: Prime Video.



Tempo real: o ge acompanha lance a lance (CLIQUE AQUI para acessar).



Escalações prováveis



Inter – técnico: Mano Menezes



Mano Menezes tem vários desfalques, incluindo Alan Patrick e Bustos, expulsos no primeiro jogo. Igor Gomes assume a vaga na lateral, enquanto Carlos de Pena terá a missão de ser o organizador das jogadas na ausência do camisa 10. Destaque nas últimas duas partidas, John segue como titular no gol.



Time provável: John; Igor Gomes, Rodrigo Moledo, Nico Hernández e Renê; Campanharo, Johnny e Carlos de Pena; Pedro Henrique, Alemão e Wanderson.