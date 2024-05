Acre deve ter frente fria mais intensa ainda no mês de maio

O município de Epitaciolândia foi quem registrou a menor temperatura do ano, segundo o portal O Tempo Aqui de Davi Friale. Na fronteira, na madrugada da última quarta-feira, dia 15, foi registrado 15,8ºC.

No município de Rio Branco, como o ac24horas informou, a menor temperatura foi de 16ºC, também na quarta-feira, por volta das 6 horas da manhã. A máxima registrada na capital foi de 19ºC.

Ainda de acordo o portal, outras duas frentes frias podem atingir o estado do Acre, uma delas com maior intensidade ainda no mês de maio. Friale lembra que em maio, no município de Rio Branco, em anos anteriores, já foi registrado 8,5ºC.