Ministro é homenageado por Luiz Gonzaga e Nicolau Júnior em audiência

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB) e o primeiro secretário, Nicolau Júnior (PP) homenagearam o ministro do Supremo Tribunal de Justiça Reynaldo Fonseca, que participou de uma audiência pública na manhã desta sexta-feira (25) no Poder Legislativo, para debater sobre as pessoas em situação de rua na capital.

Luiz Gonzaga agradeceu a presença do ministro no encontro e destacou a humildade do magistrado em ir ao Poder Legislativo para contribuir com o debate, em busca de soluções para a problemática.

“Seja muito bem-vindo! Sua simplicidade em participar dessa audiência mostra sua responsabilidade no STJ diante de causas tão nobres como essa. A Aleac tem sido atuante em defesa dessas pautas. Nossa gratidão pela sua visita e volte sempre”, disse.

O primeiro secretário da Aleac, deputado Nicolau Júnior, frisou a importância da presença de um ministro no debate sobre as pessoas em situação de rua.

“Essa é uma problemática enfrentada em todos os estados e nós, representantes do povo, temos o dever de contribuir para que os números diminuam. Pessoas em situação de rua têm história, família, são seres humanos e, portanto, merecem viver com dignidade. Agradeço a presenta do ministro Reynaldo Fonseca, que tanto engrandece esse debate hoje”, pontuou.

Reynaldo Fonseca foi ao centro do Plenário onde recebeu das mãos dos parlamentares uma cesta com produtos regionais. Ele agradeceu pela receptividade e se prontificou em contribuir com a causa.

“Gratidão pelo presente. Reconheço o papel de serviço que todos nós, trabalhadores inseridos no serviço estatal, devemos ter com a sociedade para que ela seja livre, justa e fraterna. Uma sociedade que aceita as diferenças e, acima de tudo, as respeita e reconhece que todos fazemos parte de uma mesma família humana. O Acre está de parabéns por abrir as portas do Poder Legislativo a uma comunidade que merece ser ouvida”, enalteceu.

Sobre Reynaldo Fonseca:

Natural de São Luís, o maranhense Reynaldo Soares da Fonseca possui oito anos de atuação no Superior Tribunal de Justiça. Ele atua há 30 anos na magistratura e tem 40 anos de serviço público.

Ele se formou em direito pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA) em 1985, época em que já era servidor do Tribunal de Justiça de seu estado (TJMA). Na sequência, após um breve período como servidor da Justiça Federal, exerceu o cargo de procurador do Estado do Maranhão.

Ingressou na magistratura em 1992, após aprovação em concurso para o cargo de juiz de direito substituto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). No ano seguinte, assumiu como juiz federal na Seção Judiciária do Distrito Federal e, em 1996, foi promovido para a Justiça Federal no Maranhão.

