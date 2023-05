A cada dez acidentes no trânsito, 8 são com moto em Rio branco

A capital acreana fará o encerramento da campanha Maio Amarelo neste sábado (27) com uma motociata. O Maio Amarelo é um movimento internacional para conscientizar para a redução de acidentes no trânsito, principalmente os que estão relacionados com motocicletas.

Neste tipo de ocorrência, de cada 10 acidentes no trânsito na capital, oito são com motos, segundo estudos realizados pelo órgão de trânsito do município. A motociata sairá às 15 horas, de frente da Star Motos na via Chico Mendes, percorrerá ruas e avenidas da capital e finaliza no Lago do Amor, onde haverá um show de rock, sorteios de brindes, entre eles 900 litros de combustível.

“O encerramento será agora, com muitas premiações, 900 litros de gasolina, cada voucher com 10 litros. Nós convidamos os motociclistas para participarem dessa grande campanha, porque a preocupação com a vida está em primeiro lugar”, explicou o diretor de Trânsito, Clendes Vilas-Boas.

Foto: Assecom