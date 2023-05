Flamengo e Corinthians duelam neste domingo, no Maracanã

Após um 2022 de confrontos decisivos por Libertadores e na final da Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians se reencontram neste domingo, às 16h, no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O ge acompanha tudo em Tempo Real.

O Flamengo, 11º colocado com nove pontos, chega animado por duas vitórias consecutivas no Brasileiro e inicia neste domingo uma série de quarto partidas consecutivas na competição dentro do Maracanã. O Corinthians vive momento complicado. Sem vencer há seis partidas, a equipe entrou na rodada na zona do rebaixamento, na 17ª posição com cinco pontos.

Na última terça-feira, pela Copa do Brasil, o time de Sampaoli ficou no 0 a 0 com o Fluminense, mas saiu com moral por ter sido superior ao adversário. Além disso, as últimas movimentações no mercado, com anúncio do ponta Luiz Araújo e avanço para tentar contratar o meia uruguaio De La Cruz criaram expectativa positiva. Todos os ingressos estão vendidos.



Desde que chegou, Vanderlei Luxemburgo acumulou dois empates e três derrotas e, sem vencer, já é questionado. O jogo contra o Flamengo é mais um desafio para o treinador, que na quarta visita o Argentinos Juniors pela Libertadores.

Escalações prováveis

Flamengo – técnico: Jorge Sampaoli

Após cumprir maratona de nove jogos em 27 dias, Sampaoli pôde dar um respiro ao time, e os atletas tiveram a primeira folga na última quarta-feira. Fez ajustes nas três sessões de treinamentos restantes e, na atividade de sábado, voltou a montar time, algo que não vinha fazendo antes das últimas partidas. No treino de véspera, indicou o retorno de Varela, que ainda não jogou sob sua orientação, e de Pedro, recuperado de lesão no adutor da coxa direita.

Provável time: Santos, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Erick Pulgar, Arrascaeta e Gerson; Gabigol e Pedro.



Desfalques : Matheuzinho (recuperação de cirurgia na tíbia da perna esquerda) e Everton Ribeiro (lesão no músculo anterior da coxa direita).

: Matheuzinho (recuperação de cirurgia na tíbia da perna esquerda) e Everton Ribeiro (lesão no músculo anterior da coxa direita). Pendurados: Vidal e Fabrício Bruno.

Corinthians – técnico: Vanderlei Luxemburgo

Luxa viu em Paulinho um destaque na derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG, pela Copa do Brasil. O meio-campista foi escalado como um primeiro volante e, apesar do resultado adverso, teve bom desempenho. A tendência é que seja mantido no tripé do meio-campo.Provável

escalação: Cássio, Fagner, Gil, Murillo e Fábio Santos (Matheus Bidu); Paulinho, Maycon e Fausto Vera; Wésley, Róger Guedes e Yuri Alberto.



Pendurados : Fagner, Fábio Santos, Gil e Róger Guedes

: Fagner, Fábio Santos, Gil e Róger Guedes Desfalques: Renato Augusto e Gustavo Mosquito, em transição após cirurgias nos joelhos. Cantillo, com dores musculares, completa a lista. Arbitragem

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein-RS

Árbitro Assistente 1: Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA)-CE

Árbitro Assistente 2: Mauricio Coelho Silva Penna-RS

Árbitro de Vídeo: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-FIFA)-MG





