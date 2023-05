Grêmio e Inter se enfrentam neste domingo, na Arena

O Inter vive momento ainda pior que o rival. São quatro derrotas consecutivas e um empate como sequência sem vencer. O técnico Mano Menezes está sob pressão e pode ser demitido a partir do que ocorrer no Gre-Nal. Com sete pontos, está na 14ª colocação, apenas dois pontos acima do Z-4.

Onde assistir



Transmissão: Premiere

Tempo Real: o ge acompanha a partida em tempo real (clique aqui).





Escalações prováveis



Grêmio – técnico: Renato Portaluppi



A maior novidade do Tricolor deve ser a entrada de Everton Galdino no ataque. A tendência é que Vina perca a vaga – o meia ficou sem treinar nos últimos dias, gripado. Villasanti e Carballo irão compor a dupla de volantes após a lesão de Pepê, enquanto Fábio e Bitello, apesar de conviver com dores, devem atuar. O jovem Nathan Ribeiro, de 18 anos, é novidade entre os relacionados.