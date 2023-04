Ponto de ônibus é derrubado por vândalos que ameaçam moradores em Rio Branco

Policiais da 4ª Delegacia Regional da Polícia Civil (Tucumã) em Rio Branco estiveram nesta terça-feira, 11, na rua da Melancia, no bairro Mocinha Magalhães, para atender a denúncia de que vândalos teriam derrubado o abrigo de uma parada de ônibus na região.

Uma denúncia anônima enviada à imprensa relata que o ato de vandalismo ocorreu da noite de segunda para esta terça-feira, quando todo o abrigo da parada de ônibus localizada foi para o chão. No local das vigas de sustentação, foram encontrados sinais de escavação, o que se trata de um ato criminoso.

A estrutura pesa em torno de 400 quilos, com as pilastras fincada cerca um metro no solo, o que indica não cair com facilidade. Ninguém foi encontrado para confirmar a versão, já que a área é dominada por uma facção criminosa e impera a lei do silêncio, onde ninguém comenta acontecimentos envolvendo crimes.