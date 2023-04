Petroacre abandona linhas e deixa mais de 20 famílias desempregadas no Acre

Mais de 20 pais e mães de famílias que perderam seus empregos após falência da empresa de transporte intermunicipal Petroacre, alegam não terem recebido direitos trabalhistas e temem o futuro incerto.

Segundo informaram os trabalhadores, a empresa deixou de operar no Acre e abandonou as rotas que fazia. Por isso, eles pedem que a Divisão Técnica De Transporte do Governo do Estado medie um acordo para que possam ser acolhidos pela próxima empresa que assumir as linhas.

“O que a gente pede é que a Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre – AGEAC faça essa mediação. Se isso não funcionar, vamos ter que radicalizar, inclusive podendo fechar a Rodoviária Internacional de Rio Branco. Esperamos que o conselho da AGEAC se reúna o máximo possível. Sabemos que o Estado não tem a obrigação de contratar ninguém, nem a empresa que assumir, mas o órgão poderia firmar uma parceria para que a gente possa ser contratado pela nova empresa”, disse um ex-funcionário da Petroacre ao ac24horas.

As rotas abandonadas pela empresa são Rio Branco x Cruzeiro do Sul, Rio Branco x Brasiléia e Assis Brasil.

Em nota, Mayara Cristine Bandeira de Lima, presidente da AGEAC, informou que outra empresa já possui contrato e opera nas mesmas linhas abandonadas pela Petroacre, não causando prejuízos ao Transporte Intermunicipal de Passageiros. Ainda segundo a nota, a Agência Reguladora está acompanhando as tratativas do Sindicato dos Trabalhadores de Transporte de Passageiros e Cargas do Estado do Acre – SINTTPAC, visto que se trata de uma relação de direito trabalhista, entre empregado e empregador.