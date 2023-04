Vitor Pereira é demitido após perder cinco títulos em três meses no Flamengo

O Flamengo anunciou nesta terça-feira que Vítor Pereira não é mais técnico da equipe. O treinador não resistiu à derrota do Flamengo para o Fluminense por 4 a 1, no último domingo, no segundo jogo da final do Campeonato Carioca, e foi demitido do cargo. Jorge Jesus e Jorge Sampaoli são os mais cotados para ser o novo técnico do Flamengo.

O Flamengo venceu o jogo de ida da final do Estadual por 2 a 0, mas terminou com o vice-campeonato após péssima atuação da equipe no último domingo. Este foi o quinto título que o time deixou escapar sob o comando de Vítor Pereira. O Rubro-Negro foi vice-campeão do Carioca, da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana, além de perder a Taça Guanabara na última rodada e de ter caído no Mundial na semifinal.

Junto de VP saíram os auxiliares Luís Miguel e Rui Quinta, o preparador físico Mário Monteiro e os analistas Paulo Sérgio e Fabio Miguel. O clube não tem comissão técnica fixa, o que deixará o elenco a cargo do treinador Mario Jorge, do sub-20, até a contratação dos novos profissionais.



Embora a diretoria tenha manifestado que Vítor Pereira foi contratado para comandar o time por toda a temporada, a quantidade de atuações de nível abaixo do esperado em 2023 preocupou dirigentes. Nos últimos dias, uma expressão foi usada com frequência: Vítor Pereira estava “por ele”. Ou seja, vivia um momento em que centralizava decisões, ouvia pouco e as dividia somente com seus pares. O treinador acabou por trazer uma pressão ainda maior para a final do Campeonato Carioca ao poupar titulares para a decisão do Estadual, ir a campo com time reserva na estreia da Libertadores e perder para o Aucas por 2 a 1, em Quito, na última quarta-feira. A derrota para o Fluminense foi, então, a gota d’água. Em 21 jogos sob o comando de Vítor Pereira, o Flamengo venceu 12, empatou dois e perdeu sete, com aproveitamento de 60%. Foram 39 gols a favor e 25 contra. A passagem do treinador durou pouco menos de quatro meses.

Jorge Jesus e Sampaoli na mira Antes mesmo do anúncio da demissão, o Fla começou a missão para achar o sucessor do português. Os favoritos são dois Jorges, Jesus e Sampaoli. O Mister é desejo da torcida e bem avaliado pela diretoria, mas tem no vínculo com o Fenerbahçe um complicador. Os rubro-negros teriam de esperar até o junho ou entrar em acordo com o clube turco. Isso se o treinador aceitar a proposta.

Sampaoli, por outro lado, está livre no mercado e conta com a admiração do presidente Rodolfo Landim. O argentino tem experiência no futebol brasileiro e foi responsável pela melhor fase de Gerson no futebol europeu, o que são argumentos a favor.