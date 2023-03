Segunda fase da operação Dínamo fecha seis sucatões irregulares em Cruzeiro do Sul

Com o intuito de combater furtos de fios em ambientes públicos e privados, as Polícias Civil e Militar do Acre, com o apoio do Fundo Estadual de Segurança Pública (Fundeseg) e o Grupo Especial de Operações em Fronteira (Gefron) deflagraram nesta quinta-feira, 16, a segunda fase da operação Dínamo, desta vez os alvos foram na região de Cruzeiro do Sul.

A operação visa dar continuidade às investigações encabeçadas pela Polícia Civil, para identificar as pessoas que furtam e os receptadores desses fios de cobre. Nesta quinta-feira, foram cumpridas 15 ordens judiciais, incluindo buscas e apreensão, interdições de sucatões que funciona de forma clandestina, e cobre apreendido, oriundo de furtos em Cruzeiro do Sul.

De acordo com o delegado, Roberth Alencar, que coordena a Delegacia de Polícia Interestadual (Polinter) e é o responsável pela operação Dínamo, as investigações vêm sendo realizadas desde novembro do ano passado.

“Em fevereiro, iniciamos a operação Dínamo com o foco na capital acreana, hoje com o desdobramento chegamos à cidade de Cruzeiro do Sul, que resultou na apreensão de 100 quilos de cobre, seis sucatões interditados por funcionarem de forma clandestina, além da apreensão de celulares e documentos comprobatórios da prática do crime”, explicou.

Roberth Alencar ressalta ainda que a maiorias das pessoas que cometem esse tipo de furto são dependentes químicos e que vivem em vulnerabilidade social. “Nosso intuito é chegar até os financiadores desse esquema criminoso”, finalizou.